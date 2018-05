Il Senato russo convoca Mr Facebook: garanzie sui dati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOSCA La Russia, che tiene sotto controllo il web con leggi in stile Grande Fratello, ha invitato Mark Zuckerberg (nella foto) a intervenire in una futura sessione plenaria del Senato dedicata alla privacy. Dopo essere stato messo sotto torchio per 5 ore al Congresso Usa ad aprile ed essere stato costretto a scusarsi per «gli errori commessi» anche davanti al Parlamento Ue la settimana scorsa, il fondatore di Facebook potrebbe quindi essere presto sentito dalla camera alta di un parlamento russo saldamente in mano a Putin. A Mosca, le...