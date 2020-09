LA SVOLTA

ROMA Sono almeno quattro milioni i maggiorenni che, se tutto va come sembra andare, alle prossime elezioni politiche contribuiranno ad eleggere i membri del Senato. Fa un imporante passo avanti, infatti, il voto dei diciottenni per palazzo Madama.

Lo stesso Senato ha approvato la riforma che modifica l'articolo 58 della Costituzione, abbassando l'età degli elettori. Ora, trattandosi di una riforma costituzionale, saranno necessari altri due passaggi conformi nei due rami del Parlamento tra tre mesi, a maggioranza assoluta. Ma la volontà è chiudere entro la fine dell'anno. Anche se la maggioranza ieri si è spaccata sulla riduzione dell'età anche per essere eletti. Non più 25 anni (come aveva introdotto un emendamento, modificando il testo già approvato a Montecitorio), restano i 40 richiesti oggi.

A segnare la distanza è Italia viva, che non partecipa al voto in dissenso proprio sull'elettorato passivo: una novità voluta dalla maggioranza a gennaio, ma cancellata nelle ultime ore. A spingere per questo è una fronda di 5Stelle, segno di un Movimento sempre più ingovernabile. Dietrofront anche del Pd che cede all'alleato, per non far saltare tutta la riforma. Il risultato si conta in aula: 125 voti favorevoli, nessuno contrario e 84 astenuti (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega). Una conquista a metà, che mette a rischio la tenuta della maggioranza.

TENSIONI ROSSO GIALLE

Non a caso il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci la definisce «una riforma parziale ma importante», in nome di una maggiore omogeneità tra le due Camere e meno ingovernabilità. Le opposizioni contestano proprio l'effetto fotocopia tra le due assemblee, per cui una diventerebbe di troppo. Di contro, i renziani non ci stanno a passare per guastafeste e denunciano che il doppio abbassamento dell'età sull'elettorato era nell'accordo di maggioranza sulle riforme. Insomma i traditori sono M5S e Pd, tuonano.

A monte, l'obiettivo del disegno di legge è svecchiare il Senato. La proposta risale a inizio 2019, sotto il primo governo Conte, con due testi identici presentati alla Camera da Pd e M5s. Citano solo il voto dei 18enni e vengono unificati. A marzo l'ok della commissione Affari costituzionali, il 31 luglio l'Aula che vota quasi all'unanimità. Le novità arrivano a gennaio al Senato: un emendamento firmato da tutti i capigruppo di maggioranza apre pure ai venticinquenni che potranno essere eletti a Palazzo Madama. Il centrodestra storce il naso, ma il testo così modificato approda in Aula. Qui però si scontra con le crepe sempre più profonde nella nuova maggioranza che sostiene il Conte bis. A una ventina di senatori 5S non piace più la parte sull'elettorato passivo. Del resto, in vista di un referendum che taglia il numero dei parlamentari, abbassare pure l'età di accesso al Palazzo finirebbe per aumentare la platea e quindi la concorrenza.

LA MEDIAZIONE

I dem tentano una mediazione. Poi si arrendono per «buonsenso». Ufficialmente per non allungare ancora i tempi dell'ok definitivo, rallentati per mesi dall'emergenza Covid. «Se modifichiamo il testo al Senato, la Camera dovrà fare una nuova prima lettura - è il mantra che ripete Dario Parrini, relatore del provvedimento per giustificare il passo indietro - e attendere altri tre mesi per fare la seconda». Ma i renziani puntano i piedi sui 25enni-eletti: sono loro il segno tangibile del vero svecchiamento, ripetono a nastro. Altrimenti che riforma è? In realtà il nodo è tutto politico. Le opposizioni però non ne approfittano e si compattano sull'astensione, convinte che non basta una riforma «a pezzetti» ma che nemmeno si può mandare all'aria il percorso fatto finora. Il voto dell'aula certifica le divisioni e rimanda la palla a Montecitorio.

Barbara Acquaviti

