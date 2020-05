LA VISITA

PADOVA «Il vostro lavoro è venuto in evidenza durante questa terribile pandemia, ma noi sappiamo che lo stesso coraggio, lo stesso impegno, la stessa professionalità e lo stesso sacrificio li prestate tutti i giorni da sempre. Senza orari, senza sosta, giorno e notte, e per questo vi siamo riconoscenti». Con queste parole il presidente del Senato Elisabetta Casellati annuncia la sottoscrizione di un disegno di legge per l'istituzione della giornata dei camici bianchi. La data scelta è il 20 febbraio, a cominciare dal 2021.

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, dopo due mesi di lockdown a Roma, il presidente del Senato ha scelto di tornare nell'ospedale della sua città, luogo simbolo di uno dei territori più colpiti dall'emergenza Coronavirus. «Sono qui per dire il grazie mio e degli italiani a tutti i medici e a tutto il personale sanitario per il grande coraggio e il grande sacrificio ha detto -. Il Senato ha dato un segnale molto importante perché, su mia iniziativa, tutti i gruppi parlamentari, quindi tutti i partiti politici, hanno sottoscritto un disegno di legge per l'istituzione della giornata dei camici bianchi, un atto davvero importante. E' tempo che anche per i medici e tutto il personale ci sia un fine mese con più soldi in tasca, è una cosa che a me preme molto».

Casellati è giunta in Azienda ospedaliera ieri mattina, ad accoglierla davanti all'ingresso del Pronto Soccorso c'erano il sindaco Sergio Giordani, il prefetto Renato Franceschelli, il questore Isabella Fusiello, il rettore Rosario Rizzuto e il direttore generale Luciano Flor. Il presidente ha poi raggiunto il Giustinianeo, l'area più antica dell'ospedale inaugurata nel 1978, dove ha sede anche il laboratorio di Microbiologia e virologia.

Ha parlato al microfono dal chiostro, rivolgendosi ad una delegazione di medici e a decine di altri sanitari affacciati alle finestre per ascoltare le sue parole. «Durante il lockdown a Roma vedevo la mia Padova con orgoglio ha sottolineato Casellati -, perché Padova è un modello per il Veneto, l'Italia e il mondo, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista della ricerca. Mi auguro che qui si scopra la terapia e anche il vaccino. Questo è il modo per riaprire tutte le attività, perché c'è un'emergenza sanitaria ma c'è anche un'emergenza economica».

I DATI

A più di due mesi dall'inizio dell'emergenza, i dati dimostrano che in Veneto il Coronavirus ha fatto molti meno danni che altrove, nonostante Vo' sia stato uno dei primi focolai italiani dell'epidemia. A guidare la campagna di tamponi e di contenimento del rischio è stato il direttore dell'unità di Microbiologia e virologia di Padova, Andrea Crisanti. Altra eccellenza padovana è la cura sperimentale con il plasma dei pazienti immunizzati. I primi risultati sono incoraggianti e ora l'ospedale civile si prepara a diventare banca del sangue di malati guariti. «Per qualche verso, nella mia lunga esperienza politica, di sanità mi sono interessata, e so che non è semplice riattivare un'organizzazione a fronte di un'emergenza fa presente Casellati -. Voi lo avete fatto con grande competenza, fino a definire quello che oggi studiano come modello Padova. I medici padovani hanno messo in campo una ricerca che mi auguro possa portare a trovare una terapia e un vaccino per il mondo».

Ha preso parte alla visita del presidente del Senato anche il senatore Udc Antonio De Poli. «Medici, infermieri e tutto il personale sanitario sono i nostri eroi ha aggiunto De Poli -. Meritano un Premio Nobel per pace per il coraggio, la dedizione e lo straordinario senso civico dimostrati in questa emergenza».

Elisa Fais

