SPORT AL BANDO

No, tu no. Dal basket al rugby in Europa cominciano a chiudersi le porte in faccia alle squadre italiane. Dopo l'Ungheria, ieri anche dalla Lettonia è arrivato un rifiuto radicale: le cestiste del Riga hanno fatto sapere che non intendono giocare contro l'Umana Venezia oggi in Eurolega. Neppure in campo neutro e a porte chiuse. Vista l'emergenza coronavirus la partita inizialmente prevista a Mestre è stata spostata dalla Fiba, la federazione internazionale, in accordo con il club veneto, a Lubiana e senza pubblico. E dopo le veneziane, nello stesso palasport, il Famila Schio sarebbe dovuto scendere in campo con il Sopron. Ma le ungheresi sono state le prime a chiudere ad ogni ipotesi, seguite ieri mattina dal club lettone. Posizioni che hanno fatto infuriare il presidente della Federbasket Gianni Petrucci che ha chiesto alla Fiba di «punire chi discrimina l'Italia. Questa situazione lede l'immagine del Paese».

Non va meglio nel rugby. La federazione irlandese, dopo un confronto col ministro della salute Simon Harris, ha annunciato che saranno rinviate tutte le partite del Sei Nazioni previste la prossima settimana con le italiane: oltre a quella della Nazionale maggiore in calendario a Dublino il 7 marzo, anche le partite dell'Under 20 e della femminile. In serata il comitato organizzatore del Torneo ha preso atto dell'indicazione arrivata dall'unità di crisi per la salute pubblica dell'Irlanda. «Il Sei Nazioni è favorevole a ogni misura preventiva nell'interesse della salute pubblica- ha affermato in una nota - e rispetterà le indicazioni delle autorità governative e sanitarie». Non ancora individuate le date dei recuperi.

INGHILTERRA A RISCHIO

Un problema in quanto l'emergenza coronavirus rischia di danneggiare il Torneo, lasciandone sospeso il verdetto finale come accadde nel 2001 per l'afta epizootica, con 3 partite dell'Irlanda slittate a settembre. Anche perché la stessa Italia-Inghilterra, del 14 marzo a Roma è oggetto di valutazioni del governo inglese. Situazione che amareggia il rugby italiano, visto che altri sport come il calcio si stanno comportando diversamente: proprio ieri l'Uefa ha fatto sapere che le partite si disputeranno senza limitazioni ai tifosi. «Forse si sta esagerando - dice il presidente della Fir Alfredo Gavazzi -. Rispetto le decisioni delle autorità sanitarie, ma mi piacerebbe che ci fosse un confronto, specie con chi affronta sul posto l'emergenza è ha il polso della situazione. Invece nessuno ha interpellato in queste ore la Fir o il nostro governo». Un disagio avvertito anche dal Benetton in Pro14: dopo il rinvio della partita di sabato con l'Ulster, attende di sapere cosa ne sarà di Newport-Treviso della prossima settimana e della partita casalinga con il Munster del 21 marzo. «Vorrei che nello sport europeo e nel rugby ci fossero delle decisioni razionali, coerenti ed omogenee - auspica il presidente dei Leoni, Amerino Zatta -. Per ora invece si va in ordine sparso, mentre serve una linea condivisa».

Antonio Liviero

