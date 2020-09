Nella stima degli eletti in Consiglio regionale, elaborata ieri dall'Osservatorio di Palazzo Ferro Fini, compare un asterisco accanto ai nomi e al cognome di Luigi Alessandro Bisato. Quel segno specifica che si tratta di un primo dei non eletti, specificamente nella lista del Partito Democratico in provincia di Padova, dove l'ha spuntata l'ex deputata Vanessa Camani con 6.187 preferenze. Le 5.044 riscosse dal sindaco di Noventa Padovana, invece, non sono bastate per conquistare uno scranno in Regione. Un'esclusione che assume un significato politico diverso da quello che potrebbe avere per qualsiasi altro concorrente: il 49enne è infatti il segretario veneto del Pd, incarico che aveva assunto dopo le dimissioni di Roger De Menech, rassegnate nel 2015 in conseguenza della cocente sconfitta riportata dalla candidata presidente Alessandra Moretti. A distanza di 5 anni, il film sembra dunque ripetersi, con l'aggiunta che il ko patito dall'aspirante governatore Arturo Lorenzoni è stato ancora più pesante. Pare dunque inevitabile che pure Bisato voglia annunciare il proprio passo indietro. Ma prima ai suoi, che ai giornalisti: è stata infatti annullata la conferenza stampa prevista per oggi, quando «partirà la lettera di convocazione della Direzione regionale del Pd».

