VERONA Sarà il bellunese Luca De Carlo a rappresentare gli elettori veronesi del seggio 9 del Senato. È lui, infatti, il netto vincitore con oltre il 69% dei voti (ieri sera con 14 sezioni su 393 scrutinate) alle suppletive che nel Veronese dovevano riassegnare il seggio lasciato libero dal veronese Stefano Bertacco, senatore di Fratelli d'Italia, prematuramente scomparso il 14 giugno scorso a 57 anni. L'esponente di FdI ha battuto nettamente gli altri due sfidanti: Matteo Melotti del Pd, poco sopra il 20%, ed Emanuele Sterzi dei 5Stelle, sotto il 10%. Un risultato che vede il Pd tornare il secondo partito nel Villafranchese (il colleggio comprende l'area di Villafranca, parte del Basso Veronese e pochi Comuni dell'Est Veronese), sorpassando i 5 Stelle. La scorsa elezione, infatti, aveva visto Bertacco eletto con 126672 preferenze (54,04%). Seconda Monica Bianchetti dei 5Stelle con 55925 voti (23,86%) e terzo Maurizio Facincani del Pd con 35814 voti (15,28%). Questo, considerando che allora però gli sfidanti erano una decina e quindi i voti furono più dispersi.

Il seggio, quindi, rimane nelle mani del partito di Giorgia Meloni che ha voluto la candidatura di De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, per ripotarlo a Roma dopo che, eletto onorevole alle Politiche del 2018, era stato defenestrato il 1° luglio a seguito di un riconteggio delle schede nella circoscrizione Veneto 1, con il seggio assegnato a Giuseppe Paolin, in quota Lega. Una scelta, quella della leader di Fratelli d'Italia che ha lasciato qualche malumore nel Veronese, dove erano diversi gli aspiranti ad una candidatura che è subito parsa blindata. Uno fra tutti Massimo Giorgetti, costretto così a correre per la sesta volta per conquistarsi un posto in Regione.

«È un ottimo risultato, che va anche oltre le mie attese, visti anche i risultati, seppur ancora parziali, delle Regionali - commenta il neosenatore che da febbraio è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'agricoltura per il partito -. Ora mi metterò al lavoro per rappresentare al meglio questo territorio a Roma». Certo, De Carlo deve considerare che la sua candidatura era espressione anche di Forza Italia e Lega, con i cui simboli correva associato a Fratelli d'Italia.

«Riuscire a rimanere attorno al 10% in questa tornata elettorale lo considero un piccolo successo, visto anche che il voto per il seggio al Senato è passato sicuramente in secondo piano rispetto alle regionali e soprattutto guardano ai dati del Movimento in Veneto, che pare fermarsi sotto il 5% dall'11% del 2015», ragiona il candidato grillino Emanuele Sterzi. Ben più contento il candidato del Pd, Matteo Melotti, che con un 20% va ben oltre i risultati raccolti dal partiti nelle sezioni finora scrutinare nelle Regionali, fermo sotto il 15%: «Lo posso leggere come un buon risultato personale, anche se è mancata la dovuta attenzione a questo voto per il seggio del Senato, come testimoniano le tante schede bianche, attorno al 10%».

Massimo Rossignati

