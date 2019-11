Il salvataggio della compagnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA La soluzione per il futuro di Alitalia non è ancora a portata di mano. Ma la frenata di Atlantia sulla cordata con Delta e Fs, oltre a spingere il governo a «prenderne atto» con qualche irritazione, sta spingendo anche la compagnia aerea verso un nuovo possibile scenario: un'Alitalia divisa in due, ristrutturata e a quel punto appetibile per una nuova cordata formata dall'asse Fs-Atlantia-Lufthansa con l'appoggio del Mef. Niente di deciso, sia chiaro, sono molti i dubbi del governo su questo fronte. Ma dopo che è sceso il...