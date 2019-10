Il salvataggio della compagnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIASSETTOROMA C'è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di Giancarlo Guenzi, dg di Atlantia, a Stefano Patuanelli, con la quale il manager chiedeva al ministro del Mise di intervenire su Delta per stanarla dal suo arrocco riguardo la partecipazione nella Newco e la modifica del piano industriale, ha messo in allerta gli altri potenziali soci - Fs e lo stesso Mef - fino a coinvolgere l'intero governo e i...