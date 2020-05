LA PLATEA

ROMA L'atmosfera è surreale. Le mascherine calate sui volti dei banchieri e dei principali rappresentanti istituzionali. Le sedie distanziate che riducono a quaranta i partecipanti in una sala che, nelle considerazioni finali degli anni pre-Covid, ne ospitava quattrocento. Ma tra le presenze ridotte, nell'austera sala di Palazzo Koch, due non sono passate inosservate. Anche perché è stato lo stesso governatore a rimarcarle. «Ringrazio Mario Draghi e Fabio Panetta», ha esordito Ignazio Visco prima di iniziare la lettura delle Considerazioni Finali. Non deve sorprendere la presenza dell'ex presidente della Bce e del nuovo membro italiano del board di Francoforte, non è la prima volta e servono a rimarcare la fortissima connessione tra Via Nazionale e l'Eurotower. Dopo la fine della non breve relazione, chiusa con l'esortazione a «non perdere la speranza», gli ospiti sono usciti secondo il rigido ordine per file disposto dal cerimoniale. Non c'è stata la passerella di fronte alle tv, le conversazioni private, le domande dei cronisti. Molti sono saliti in auto già dentro il cortile, alcuni sono usciti a piedi fra due ali di polizia e carabinieri sul marciapiede per evitare gli assembramenti. Fuori, appena una manciata di fotografi, giornalisti e cameramen e solo il presidente di Intesa Sanpaolo Gros Pietro ha concesso qualche battuta di commento.

