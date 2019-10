CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITROVOdal nostro inviatoTRIESTE Las 3 babys. Nome latinoamericano per un locale frequentato soprattutto da latinoamericani. Strada in salita, una delle diagonali che si arrampicano sulle alture del Carso inclinando il tessuto urbano di Trieste. Una vetrina opaca, in mezzo a tante serrande abbassate in via Settefontane, venti minuti a piedi dal centro. Eccolo, il ritrovo abituale di Alejandro Stephan Meran, il killer dei due poliziotti che ora si trova piantonato e in stato di fermo all'ospedale di Cattinara. Sino a qualche tempo fa, lo...