IL RITROVAMENTO MIRA Un cadavere in avanzato stato di decomposizione ripescato

IL RITROVAMENTOMIRA Un cadavere in avanzato stato di decomposizione ripescato nell'Idrovia e per la famiglia di Henry Kazim cominciano ore di profonda apprensione e di forte agitazione. Da una parte la speranza che non si tratti del loro congiunto, dall'altra il timore che quel corpo reso irriconoscibile dalla lunga permanenza in acqua possa essere quello del 19enne scomparso dalla casa di Mira nel veneziano lo scorso 27 novembre. L'allarme è stato lanciato ieri verso le nove e mezza del mattino quando un residente che stava passeggiando...