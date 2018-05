CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOTRIESTE «Nessuno avrebbe potuto immaginare un risultato così ampio. Ma non governerò da solo, siamo una squadra. Non credo nell'uomo solo al comando e ascolterò sempre i cittadini prima di assumere le decisioni. Noi siamo per la democrazia. E la restituiremo al territorio».Arriva in tarda mattinata in piazza Oberdan il neo-presidente triestino del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, 38 anni da compiere. Sotto il Consiglio regionale lo aspetta al varco una folla mediatica ma anche diversi sostenitori che intonano cori e...