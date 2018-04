CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOPARIGI Sul cellulare Vincent Bolloré si è scaricato un'applicazione ad hoc: è un conto alla rovescia delle ore che mancano al 17 febbraio 2022, quando andrà in pensione. Non che il Corsaro abbia fretta di ritirarsi, né che aspetti i 70 anni per i contributi: quel giorno saranno 200 anni che il nonno Bolloré ha creato l'azienda di famiglia, e Vincent alla sua epopea bretone ci tiene e ne è orgoglioso. E ogni volta ricorda che nel 1981, a 29 anni, rilevò per 2 franchi simbolici la cartiera paterna in fallimento e che oggi, con...