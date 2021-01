IL RITRATTO

NEW YORK Era appena sopravvissuto all'anno più doloroso della sua vita, nel corso del quale aveva perso due figli nel giro di tre settimane. Aveva detto che la vita non aveva più senso dopo una simile esperienza, e che era pronto a morire. Nessuno gli aveva creduto, e invece ancora una volta aveva ragione lui. Il leggendario giornalista statunitense Larry King è morto all'ospedale Cidar Sinai di Los Angeles dove era arrivato all'inizio del mese, vittima del contagio da Covid 19.

LE INTERVISTE

Dopo ottantasette anni vissuti sempre in prima linea, con otto matrimoni alle spalle, due ictus, un tumore ai polmoni, un quintuplo bypass e la tentazione ricorrente del suicidio, l'animatore del talk show più celebre del mondo ha definitivamente appeso al chiodo le larghe bretelle che erano la sua firma. L'avevano preceduto due dei suoi cinque figli, morti uno dopo l'altro l'anno scorso. Prima il 65enne Andy, scomparso a fine luglio per un infarto improvviso, poi la sua preferita Chaia, che si è spenta a cinquantuno anni il venti di agosto, poco dopo aver ricevuto la diagnosi per un tumore ai polmoni.

King è stato uno dei personaggi mediatici statunitensi più conosciuti e amati nel mondo, e tutto il mondo che contava al suo tempo si è seduto a parlare con lui, in una delle 50.000 interviste realizzate. Storico l'incontro a tre del 1995 con il re giordano Hussein, il leader palestinese Yasser Arafat e quello israeliano Yitzhak Rabin, tre mesi prima che quest'ultimo fosse assassinato. Decisiva quella con Al Gore e Ross Perot, che conquistò il consenso popolare all'accordo di libero scambio: Nafta. Indimenticabile quella con Marlon Brando, che finì per cantare un duetto con lui e baciarlo sulla bocca. Figlio di una modesta coppia di lituani immigrati a Brooklyn sotto il ponte di Verrazzano, iniziò a lavorare come uomo delle pulizie presso una emittente di Miami, ma presto passò a registrare conversazioni casuali con gli avventori di un bar vicino agli uffici della radio. Da allora praticamente fino agli ultimi mesi non ha mai spento il microfono. Era già diventato celebre negli anni '70 alla stazione radio MBS grazie a una trasmissione che durava tutta la notte, quando decise nel 1985 di legare la sua fortuna all'astro nascente della CNN, del quale è stato un padre fondatore, e per la quale ha intervistato tutti i presidenti degli Usa da Ronald Reagan, a Barack Obama. Il tema delle disavventure coniugali di King è stato un oggetto di autocommiserazione frequente durante le trasmissioni, così come il conto crescente degli alimenti che era costretto a pagare alle ex mogli. Nel maggio 2019 King era stato colpito da un ictus quasi mortale, il secondo della sua vita. Appena si era ripreso aveva finalizzato l'ottavo divorzio dopo 22 anni di convivenza con l'attrice Shaw King, dalla quale ha avuto altri tre figli, poi è stato piegato da un mese di pura tragedia, trascorso tra capezzali di ospedale e viste al cimitero.

GLI ULTIMI MESI

Negli ultimi mesi diceva che dopo tanto dolore la morte gli faceva meno paura. Lo ha detto ai microfoni di altri intervistatori, molti dei quali sono cresciuti all'ombra del mito del Re, l'intervistatore affabile, mai aggressivo. Il giornalista che non aveva mai dimenticato gli esordi del 1957, quando aveva iniziato a raccogliere le confessioni di perfetti sconosciuti al Pumpernick's Restaurant di Miami Beach, dietro il compenso di 50 dollari la settimana.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA