IL RITRATTO

MASER (TREVISO) Aveva compiuto 14 anni il 19 gennaio Vittoria De Paoli. Eppure, nonostante la giovanissima età e l'aver fatto appena in tempo ad affacciarsi in punta di piedi all'età adolescenziale, la giovane aveva già compiuto importanti passi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Un successo arrivato quand'era ancora una bambina, al quale però la ragazzina aveva affiancato anche una grandissima passione per il canto e il grande impegno profuso nello studio.

LA SCUOLA

In anticipo rispetto ai coetanei, Vittoria essendo nata a gennaio al momento di cominciare la prima elementare era stata iscritta come primina, accedendo ai banchi un anno prima della norma. Per questo durante l'anno scolastico 2019/2020 era già approdata alle scuole superiori. Dopo aver frequentato elementari e medie a Maser, dallo scorso settembre era entrata a far parte degli studenti del liceo classico Primo Levi di Montebelluna. Il Coronavirus l'aveva privata di una sostanziosa fetta del tempo da trascorrere in classe, ma Vittoria era già riuscita a farsi distinguere. A gennaio, proprio a cavallo del suo compleanno, durante la Notte del classico aveva impersonato Elena, il personaggio dell'epica greca protagonista della guerra di Troia.

LA RECITAZIONE

Una scelta quasi scontata visto il passato da attrice della 14enne. Eppure, nonostante avesse già recitato con attori di fama internazionale, i suoi insegnanti giurano che prima di quella recita scolastica fosse agitatissima. I primi passi nel mondo della recitazione Vittoria li aveva mossi fin da piccola seguendo le orme di una delle sorelle maggiori, Carolina di 22 anni sotto la guida attenta della mamma. Da bambina era stata protagonista di alcuni spot e pubblicità per aziende locali di abbigliamento e di depuratori d'acqua, apparendo sia negli spot televisivi che su volantini e cartelloni. A lanciarla dopo averla sottoposta al primo provino era stata la talent scout vicentina Mira Topcieva Pozzato tanto che a dieci anni nemmeno ancora compiuti, Vittoria era stata selezionata per entrare a far parte del cast della fiction Di padre in figlia trasmessa nel 2016 da Rai Uno con Cristiana Capotondi, Stefania Rocca e Alessio Boni. Un ruolo importante, che l'aveva consacrata come attrice emergente.

IL CANTO

Nonostante il discreto successo come attrice, Vittoria negli ultimi tempi aveva scoperto anche un'altra grande passione che era andata ad affiancare quelle per il teatro, la danza Hip hop, l'equitazione e la musica, in particolare il pianoforte. La nuova attività a cui stava dedicando il suo impegno era il canto. A Montebelluna era venuta in contatto con la scuola di Vania Marconato che da subito ne aveva apprezzato le doti vocali facendola partecipare a diversi concorsi. Tra questi anche un musical ambientato negli anni Sessanta che sarebbe dovuto andare in scena a giugno scorso ma che, a causa del Coronavirus, era poi stato posticipato al prossimo settembre. Aveva inoltre superato le semifinali del concorso Vocivere Pedemontana Veneta e il 18 luglio l'attendeva la finale in cui aveva già deciso di esibirsi con una canzone tratta dal film d'animazione Disney Frozen. Proprio nell'ambito del concorso regionale si era svolta la sua ultima apparizione pubblica, esattamente una settimana prima della morte. Quel tragico sabato invece Vittoria non aveva partecipato al flash mob organizzato dalla maestra Marconato perché, le aveva riferito, aveva degli altri impegni che glielo avrebbero impedito. Forse proprio quella festicciola tra amici, attesissima dalla 14enne come hanno testimoniato anche diversi parenti, potrebbe averle fatto preferire avere il tempo per prepararsi al meglio per quello che doveva essere un appuntamento con la vita, con la voglia di mordere il mondo, e che si è invece mutato in un fatale appuntamento con la morte.

