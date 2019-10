CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOLONDRA Da imprenditore-fiscalista si era inventato un sistema per velocizzare i rimborsi del Fisco. «Li garantivamo in 24 ore. Abbiamo rivoluzionato il sistema» racconta Paul Atkin della sua vecchia vita. Storia passata perché il presente di questo businessman inglese di 56 anni, che vanta anche una formazione da musicologo (laurea su Puccini, dottorato sull'opera seicentesca a Modena) è il San Cassiano Group, la nuova società che ha fondato nel 2015, con l'obiettivo di far rinascere il teatro veneziano, culla dell'opera...