IL RITRATTOJESOLO Chi è Antonino Defina? Nell'ambito dell'inchiesta Carminus della Dda di Torino deve rispondere di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso come previsto dall'articolo 416 bis del Codice penale. Con lui in carcere è finito, tra gli altri, anche il fratello Basilio, detto Vasili i Palumba, classe 1964, di due anni più grande e residente a Torino. Al Nord Nino è arrivato all'inizio degli anni Novanta, dopo essere sopravvissuto a un agguato a fuoco a Sant'Onofrio (Vibo Valentia) paese natale, nel bel mezzo di...