IL RITRATTO

Claudio Coccoluto non c'è più ed è come la fine di una festa, quando tutti se ne vanno, la musica si abbassa e a terra restano solo vetri rotti e carta straccia. La notizia della prematura scomparsa del dj laziale, che aveva 58 anni, ha colto di sorpresa i suoi tanti amici e i nostalgici delle serate magiche degli anni 80 e 90, che lo videro assoluto protagonista, fino a scavallare il nuovo millennio nelle discoteche d'Italia e non solo.

Coccoluto lottava da un anno contro un brutto male. Riservato e schivo, agli amici che gli chiedevano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute rispondeva: «Vedrai che mi riprenderò». Se ne è andato in punta di piedi ieri mattina alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gaia e Gianmaria, quest'ultimo considerato il suo erede. Lasciando un grande vuoto.

ESORDIO NEL 1978

Classe 1962, originario di Gaeta, il dj esordì nel 1978 come speaker dell'emittente locale Radio Andromeda, dopo aver cominciato a giocare con i dischi nel negozio di elettrodomestici del padre. Fu Marco Trani, già maestro di cerimonie delle notti romane, a introdurlo nel mondo del clubbing, all'Histeria di Roma. Era il 1986 il locale di via Ruggero Giovannelli, tra Villa Borghese e il quartiere Salario, era già uno dei principali punti di riferimento per i giovani romani amanti della pista da ballo e della vita notturna. Madonna diventava regina con True Blue, Tracy Spencer scalava le classifiche con Run to Me e Spagna cantava Easy Lady.

A Milano si sfilava e si seguiva la moda. A Roma ci si divertiva e si ballava in locali come il Much More ai Parioli, l'Easy Going dietro piazza Barberini, il Mais in zona Flaminio, grazie a dj come Faber Cucchetti, Nino Scarico, Gino Woody Bianchi, un giovanissimo Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti).

Coccoluto alla consolle mischiava di tutto: pop da classifica, elettronica raffinata, house. «Ci conoscemmo nel 1985. Aveva un tocco magico. E infatti diventò presto una star. Lo chiamarono subito da fuori Roma e arrivò a conquistare in pochissimi anni anche le prime grandi residenze internazionali, dal Ministry of Sound di Londra al Sound Factory di New York: all'epoca per un dj italiano era difficile fare successo all'estero», ricorda Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, che con Coccoluto nel 95 fondò un club.

Il Goa Club, in via Libetta, all'ombra del Gazometro, era diventata negli ultimi anni una vera e propria casa per il dj: «Amministravamo il locale insieme come soci. Claudio ha continuato a fare serate al Goa fino a poco prima che la pandemia ci costringesse a sospendere l'attività», aggiunge Giancarlino. «Era il più bravo di tutti, il più gentile, il più educato, ma anche il più impegnato: lo si vedeva spesso in tv a difendere il clubbing e la cultura delle discoteche dai pregiudizi. E la cosa più bella di Claudio era che nonostante i processi tecnologici ai quali tutti si sono negli anni adeguati, continuava imperterrito a suonare con il giradischi: faceva capire quanto tenesse alla forma pura», racconta commosso Pier Paolo Peroni, che esordì negli stessi anni in cui Coccoluto cominciò a suonare all'Histeria, salvo poi traslocare a Milano entrando a far parte della squadra di Cecchetto a DeeJay Television.

LA COMMOZIONE

Si commuove anche Lele Sacchi, uno dei tanti giovani supportati da Coccoluto: «Se vedeva del potenziale in te, faceva di tutto per aiutarti ad emergere: lo ha fatto anche con me». Dopo il lockdown insieme ad alcuni addetti ai lavori - tra i quali anche Giancarlino e Sacchi - aveva messo in piedi una commissione, la Club Festival Commision, con l'obiettivo di dialogare con le istituzioni e far sì che il mondo del clubbing italiano ottenesse un riconoscimento culturale.

Ne era il portavoce e si era occupato di illustrare ai politici proposte per la ripartenza dei locali nel post-Covid: «Un artista che amava la contaminazione delle arti. Mancherà a tutti noi», il saluto del Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. Lo ricordano anche al Festival di Sanremo: Baudo nel 2003 lo invitò a far parte della giuria degli esperti (tornò al Festival come giurato anche nel 2007 e nel 2013). E lo ricordano imprenditori come Massimo Moratti e Lapo Elkann, presentatrici come Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, attori come Alessandro Gassmann e Riccardo Rossi, e i tanti colleghi di consolle, da Linus a Dj Ringo.

L'ultimo post condiviso sul suo account Instagram è una citazione di Nietzsche: «E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica». I funerali si terranno oggi alle 15 a Roma nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo.

Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA