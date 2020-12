IL RITRATTO/1

CONEGLIANO (TREVISO) Tanti lavori, una convivenza finita male e un trasloco imminente, da portare a termine proprio in questi giorni. Avrebbe dovuto passare il primo Natale nel suo nuovo appartamento di Osigo, frazione di Fregona, Giovanni Maria Cuccato. Al momento resterà invece nel carcere trevigiano di Santa Bona, mentre quelli che fino a pochi giorni fa erano stati i suoi vicini di casa a Conegliano sono rimasti attoniti nello scoprire di cosa è stato capace.

LA VITA

Cuccato è nato a Conegliano nel 1976 ed è cresciuto a Roncade. Appassionato di arte, dopo aver frequentato l'università a Venezia aveva lavorato come artista vetraio e per molti anni come pittore e decoratore nel mondo dell'edilizia. La famiglia d'origine è stata segnata nel 2006 dalla morte a causa di un incidente stradale del fratello minore. Molti anni prima, alla fine degli anni Settanta, anche la sorellina di pochi mesi era deceduta per un tragico incidente. Negli ultimi anni il 44enne aveva lasciato l'abitazione dei genitori e nel 2019 si era trasferito in un appartamento in affitto in via Lazzarin a Conegliano. Lì ha convissuto per un periodo con una donna, con la quale aveva formalizzato un'unione civile. La relazione con la compagna, di origine straniera, era però arrivata al capolinea e Cuccato aveva cominciato a cercare una nuova sistemazione. L'aveva trovata a Osigo, dove si era stabilito soltanto da pochi giorni.

L'ULTIMO PERIODO

Di recente il 44enne aveva intrecciato prima un'amicizia e poi una frequentazione con Joy, la donna nigeriana di 39 anni residente a Vittorio Veneto che è stata testimone dell'assassinio. I due a quanto riferito dallo stesso Cuccato si vedevano di frequente, tanto che la donna lo aveva aiutato a recuperare i suoi oggetti dall'appartamento di Conegliano e a sistemarli nella nuova abitazione di Fregona. In passato l'uomo non aveva mai avuto problemi di sorta con la legge e fino al momento dell'arresto era incensurato. Attoniti i compaesani e i vicini di casa nell'apprendere la notizia del suo coinvolgimento nel delitto: «Non posso crederci, io penso sia uno scambio di persona ha commentato uno dei residenti di via Lazzarin. Era piuttosto solitario ma sembrava una persona tranquilla, mai movimenti strani, schiamazzi o problemi nel palazzo per colpa sua». Dalla scorsa estate aveva cominciato a lavorare per un'agenzia di soccorso stradale e a Osigo cercava di aprire un nuovo capitolo della sua vita: «Voleva andarsene per risparmiare sull'affitto e stare più a contatto con la natura» aggiunge un altro condomino, Roberto Pol.

