Il ritorno di Tria: assediato su due fronti ora vede in salita la strada del negoziato

LE MOSSEROMA La strada per evitare la procedura d'infrazione europea, avrebbe confidato ai suoi collaboratori più fidati Giovanni Tria, non è in discesa. Ma nel suo mazzo, il ministro dell'Economia, ha più di una carta che potrebbe giocare sul tavolo europeo per evitare il rischio di far finire l'Italia nella gabbia della procedura. Già una volta, Tria, è riuscito nell'impresa, che anche allora sembrava proibitiva, convincendo i due vice premier ad abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% al 2,04%, nonostante Luigi Di Maio insieme a...