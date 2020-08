IL DISCORSO

ROMA Guarda avanti Mario Draghi. E gettando oltre l'immediato lo sguardo, questo non può che fermarsi sui giovani. Se la pandemia ha colpito soprattutto la salute dei padri, la crisi economica rischia di essere esiziale per i figli. Per i giovani, potrebbe essere il sunto dell'intervento dell'ex governatore della Banca centrale europea al Meeting di Rimini, dovrà essere fatto, parafrasando la celebre frase che mise fine alla crisi dell'euro, «whatever it takes», qualsiasi cosa. I sussidi, ha spiegato Draghi, servono a sopravvivere, a ripartire. Ma, ha aggiunto, «ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri». Un costo che nessun Paese è in grado di sostenere. Draghi ancora una volta (lo aveva fatto all'inizio della pandemia in una lettera al Financial Times), cita come esempio quanto è accaduto durante la seconda guerra mondiale. Il crollo economico causato dal Covid è paragonabile a quello del conflitto. «Alla distruzione del capitale fisico che caratterizzò l'evento bellico», ha detto Draghi, «molti accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano di proporzioni senza precedenti». È questo che va evitato ad ogni costo. La situazione presente, ha spiegato l'ex governatore, rende imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie nell'istruzione. La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito l'incertezza e la necessità del cambiamento, ha proseguito Draghi, hanno tutte assegnato all'educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l'incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di giudizio. Ma c'è, ha detto l'ex governatore, anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta e a farlo bene: il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle nostre.

DEBITO BUONO E CATTIVO

Già, il debito. Draghi lo aveva preconizzato a marzo di quest'anno, quando nella sua lettera al Financial Times aveva detto esplicitamente che nel futuro i Paesi avrebbero dovuto imparare a convivere con elevati livelli di indebitamento. Ieri è andato oltre. Ha sottolineato la differenza tra il debito «buono» e quello «cattivo». Il primo è quello utilizzato a fini produttivi, per esempio in investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca. Il secondo è quello usato a «fini improduttivi». I mercati continueranno a prestare i soldi necessari a sostenere il debito solo se avranno la certezza che si tratta di debito «buono». Un chiaro monito all'uso delle risorse europee del Recovery Fund.

L'OPPORTUNITÀ

Per l'Europa la crisi può essere un'opportunità. Ne può uscire «rafforzata». Il riconoscimento del ruolo che un bilancio europeo può avere nello stabilizzare le nostre economie, l'inizio di emissioni di debito comune, ha spiegato Draghi, «sono importanti e possono diventare il principio di un disegno che porterà a un Ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel conferire stabilità all'area dell'euro è stata affermata da tempo». Al futuro, insomma, bisogna guardare con ottimismo. Cauto, certo. Perché non bisogna dimenticare, ha sottolineato Draghi, che «la solidarietà che sarebbe dovuta essere spontanea, è stata il frutto di negoziati». Ma un passo avanti nella costruzione europea c'è stato. E ora questo passo avanti «dovrà essere cementato dalla credibilità delle politiche economiche a livello europeo e nazionale». E ancora una volta non si può non ritrovare in questa espressione un appello anche alla classe politica italiana, che sull'uso dei 209 miliardi del piano europeo gioca il futuro del Paese e di quei giovani ai quali, soprattutto, ha parlato ieri il più efficiente e apprezzato governatore della Banca Centrale europea.

