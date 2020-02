IL RETROSCENA

ROMA Come nel proverbio della nuora e della suocera, Luigi Di Maio parla a Matteo Renzi, ma manda messaggi incontrovertibili al premier Conte affinché intenda. E non solo - come dice in chiaro - su vitalizi, prescrizione e reddito di cittadinanza («Vedrete, vorranno cancellare man mano tutte le leggi che abbiamo fatto»). No, Luigi Di Maio nel suo video di 5 minuti e 49 «avverte» Palazzo Chigi sui prossimi dossier che dovrà affrontare: la giustizia, certo. Ma anche la revoca della concessione ad Autostrade e la partita dell'Ilva, «visto che Giuseppe andò di persona a Taranto a parlare con gli operai».

Battaglie identitarie su cui il M5S non vuole fare sconti a nessuno. Non solo a Pd e Italia Viva. Ma soprattutto al premier.

Il ministro degli Esteri è consapevole che Renzi potrebbe avere in mente «una mossa su Conte» e allo stesso tempo non permetterà che «il premier possa in qualche modo garantirsi la poltrona negozionando sui nostri principi», attaccano i parlamentari più vicini all'ex capo politico.

Ecco la domanda però è proprio questa: siamo sicuri che sia ex? I ministri grillini più riformisti e filogovernativi si limitano a commentare: «Luigi non se n'è mai andato». E segue un sospiro.

Il ritorno di Di Maio sui «temi di stretta attualità», lontani dal Coronavirus e dalla crisi in Libia, fa parte di una strategia pianificata. Ed preannunciata ieri mattina un paio di ore prima del debutto su Facebook. Una chiamata alla piazza per il 15 settembre «contro il sistema» e la «restaurazione». Parole usate con attenzione da colui che nemmeno 3 settimane fa decise di dimettersi da capo politico del M5S stanco delle «coltellate» dei nemici interni. In questo periodo, nei fatti, Di Maio è sempre stato più che presente. E non solo perché il reggente Vito Crimi si muove in totalità continuità. Finora tutti i tentativi di accordi con il Pd alle regionali stanno fallendo.

Su sei sfide, ci sono spiragli solo in Liguria, Veneto e, forse, in Campania, dove però domenica scorsa gli attivisti hanno sbarrato la porta alla linea Roberto Fico e dove l'ingombrante presenza in campo del governatore dem uscente Vincenzo De Luca non aiuta. In compenso, a Pesaro la grillina Francesca Frenquellucci è stata subito stata «cautelativamente» sospesa dal M5S, rea di essere entrata nella giunta del sindaco dem Matteo Ricci.

GLI ANIMI

Tutto dunque sembra scorrere come vuole l'ex capo. E anche l'idea di rinviare gli Stati generali «a dopo Pasqua»va in questa direzione. Significa che alla fine l'ultima parola sulle alleanze spetterà a Crimi che al massimo potrà aprire al voto su Rousseau, sapendo che la «formulazione «del quesito», fondamentale nella democrazia digitale molto più di chi vota, è sempre e comunque nelle mani del gruppo di comandando che ha governato finora il Movimento. E anche l'assemblea congiunta dell'altra sera ha registrato una spaccatura: da una parte Vito Crimi, Danilo Toninelli ed Enrica Sabatini e dall'altra i senatori critici come Emanuele Dessì, Mattia Crucioli e Primo Di Nicola. Con i primi che rinfacciavano ai secondi di «parlare troppo con i giornali» e i secondi che rinfacciavano ai primi «non ci fate contribuire agli Stati generali». Alla fine la discussione è stata rinviata sine die. Al momento mancano una data dell'evento e, soprattutto, le regole d'ingaggio. Ma Di Maio con l'uscita di ieri sui vitalizi ha lanciato anche un messaggio a Paola Taverna e a tutto quel mondo che potrebbe coagularsi intorno alla vicepresidente del Senato. Di fatto era stata lei, per prima, a lanciare la manifestazione in piazza per il 15 febbraio: un trampolino verso la leadership futura. Senza fare i conti, appunto, con Di Maio.

S. Can.

