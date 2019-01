Il ritorno degli inglesi nell'Europarlamento l'ipotesi «da incubo» che la Ue vuole evitare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSBRUXELLES I britannici che votano per il nuovo parlamento europeo? Per quanto possa apparire paradossale questo potrebbe essere uno scenario possibile. Naturalmente con una serie di se preliminari: se la premier britannica May chiedesse la proroga della data della Brexit, fissata il 29 marzo a mezzanotte; se i 27' gliela concedessero; se durasse vari mesi ben oltre il voto europeo del 23-26 maggio. Certamente è l'argomento del giorno: se ne parla nelle capitali e a Bruxelles. Molto. Sono al lavoro esponenti di governo e servizi...