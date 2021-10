Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RISULTATOMILANO A metà pomeriggio la vittoria è già in cassaforte. Giuseppe Sala raggiunge la sede del suo comitato elettorale: «Un mese fa non me lo sarei mai aspettato, ma negli ultimi giorni parlando con le persone ho capito che era possibile». Il sindaco di Milano si ricandida e fa il bis. «Un risultato storico», dice, e una «lezione di politica nei modi e nella sostanza». Batte al primo turno lo sfidante del centrodestra...