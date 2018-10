IL RISCHIO VENEZIA Per un istante Venezia ha temuto che potesse ripetersi il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RISCHIOVENEZIA Per un istante Venezia ha temuto che potesse ripetersi il disastro del 29 gennaio 1996, quando la Fenice andò in cenere a causa di un incendio innescato dolosamente da due elettricisti in ritardo con la consegna dei lavori. Fumo scuro e denso e odore acre di plastica bruciata uscivano da due finestre del teatro che, tra le 8.15 e le 8.30 era abitato solamente da pochi amministrativi e da alcuni tecnici. Fortunatamente l'epilogo è stato molto diverso, dato che le due squadre di vigili del fuoco hanno facilmente avuto ragione...