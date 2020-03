IL CASO

NEW YORK Nuovo affondo delle borse ieri su tutte le piazze del mondo. L'emorragia di capitale causata dal timore della pandemia del coronavirus, continua a precipitare i listini azionari in caduta libera, e a curvare in basso il rendimento delle obbligazioni, con un andamento all'apparenza atipico. I fenomeni sono in realtà due facce della stessa medaglia: il taglio dei tassi promessi dalle banche centrali per restituire liquidità sta forzando le grandi banche a massicci acquisti di buoni del tesoro, per bilanciare le perdite in arrivo sui poderosi pacchetti di mutui immobiliari, a loro volta penalizzati dai tassi di interesse in discesa. Shanghai ha chiuso in perdita del 1,2%; Tokio del 2,7%. Le piazze europee erano in sofferenza già in mattinata, e la tendenza si è aggravata con l'apertura di Wall Street, dove il Dow è sceso di 450 punti nel giro di un minuto. Alla fine della giornata è stata Parigi a registrare il maggior calo con un -4,14, seguita da Milano (-3,5), Londra, che ha perso il 3,48%, e Francoforte con il -3,38%. L'Organizzazione mondiale della sanità indica l'Italia come la fonte primaria di contaminazione del coronavirus per il resto del pianeta. Gli operatori finanziari ci prendono a misura per le possibili ripercussioni negative che potrebbero presto estendersi ad altri paesi, e temono il peggio. Per Moody's l'Italia è già entrata in recessione, e si avvia a chiudere l'anno con un pil in negativo dello 0,5%, prima della risalita dell'1,2% che ci attende per il 2021.

L'EFFETTO MANCATO

Gli operatori di borsa speravano nell'effetto galvanizzante del brillante dato dell'occupazione negli Usa per il mese di febbraio: 273.000 nuovi posti di lavoro, disoccupazione al 3,5% e un aumento su base annua dei salari del 3%. Il mercato ha invece dato per scontato che questi numeri appartengano già ad un passato lontano, e che siano stati sepolti sotto il peso del virus. L'indice del Dow Jones ha finito per lasciare sul tappeto lo 0,97%, e il Nasdaq l' 1,87%. Ha pesato anche sulla giornata la fumata nera che è venuta da Vienna, dove i rappresentanti dell'Opec hanno fallito nel tentativo di convincere la Russia ad allinearsi sui tagli che erano stati proposti. Gli arabi avevano disegnato un ambizioso programma che prevedeva una riduzione di un milione di barili al giorno fino alla fine del 2020, affiancata dall'impegno della Russia e di altri dieci paesi a lei alleati di concedere un loro contributo di altri 500.000 barili. Se si fosse trovato un accordo, i produttori del golfo si sarebbero impegnati a negoziare al loro interno un ulteriore sacrificio di 600.000 barili. La rappresentativa russa non ha voluto nemmeno aprire la discussione in questi termini, al punto che ha ritardato a lungo l'ingresso in aula, dove poi ha espresso il suo dissenso. Mosca ritiene più opportuno aspettare la scadenza di giugno, verificare il calo reale della domanda, e agire solo allora. La notizia del mancato risultato ha depresso le trattative sul grezzo, con il barile che è sceso a 41,28 dollari (-10,1%), e l'attesa che possa posizionarsi nei prossimi giorni sotto i 40 dollari.

Flavio Pompetti



