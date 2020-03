LA DECISIONE

LONDRA Il Regno Unito chiude i battenti: il premier Boris Johnson ha annunciato che i cittadini potranno uscire di casa solo per comprare cibo o medicinali, per una corsetta o una passeggiata una volta al giorno o per andare al lavoro nel caso siano lavoratori chiave da cui dipende la risposta al Coronavirus.

In una conferenza stampa serale, seduto a una scrivania dopo la riunione del comitato d'emergenza Cobra, Johnson ha dichiarato che «senza un gigantesco sforzo collettivo nazionale, nessun servizio sanitario può far fronte alla crisi perché non ci saranno abbastanza respiratori, abbastanza posti in terapia intensiva, abbastanza dottori e infermieri», come dimostrato «in altri paesi che hanno anche loro un sistema sanitario fantastico» (nei giorni passati il premier aveva elogiato l'Italia, ndr) e ha annunciato misure «che nessun primo ministro vorrebbe annunciare», ossia «la chiusura di tutti i negozi che non sono essenziali», il «divieto di raggruppamenti che superino le due persone, a meno che non siano membri della stessa famiglia», e la possibilità, per la polizia, di far rispettare gli ordini anche attraverso multe.

MULTE

I parchi resteranno aperti per correre o portare il cabne a spasso, ma se, come nel fine settimana passato, si riempiranno di gruppi di persone che hanno riversato sui grandi prati della capitale il loro bisogno di socialità dopo la chiusura dei pub di venerdì sera, le forze dell'ordine interverranno anche con delle multe. Johnson, che due settimane fa aveva sconvolto il mondo quando aveva detto che molte famiglie dovranno far fronte alla morte prematura dei loro cari, pur avendo cambiato radicalmente la strategia rispetto all'ambizione iniziale di raggiungere l'immunità di gregge attraverso un 60% dei contagi (e la morte di almeno 500mila persone, secondo i calcoli), ha ribadito che «purtroppo rimane vero che tristemente molte vite andranno perdute».

IL CONTEGGIO

Nel Regno Unito sono a quota 335 vittime, in un paese che fin dall'inizio ha testato pochissimo, ossia due settimane indietro rispetto all'Italia, e già il servizio sanitario nazionale, nonostante l'accordo con il settore privato che ha aumentato di 8mila unità i posti letto disponibili e la chiamata in servizio di 7500 medici e paramedici in pensione, è al collasso. Johnson ha detto che «usciremo rafforzati» da questa esperienza. Chiuderanno le biblioteche e le librerie, chiuderanno i campi da tennis e i campi sportivi, i parchi giochi per bambini così come i luoghi di culto, mentre saranno vietati matrimoni, battesimi e altre cerimonie, con la sola eccezione dei funerali, ma solo per i famigliari. «Rivedremo le misure tra tre settimane e le ammorbidiremo se avremo le prove che saremo in condizione di farlo», ha spiegato, chiamando i cittadini a far fronte unito davanti «alla più grande minaccia che il paese abbia affrontato da decenni a questa parte» soprattutto attraverso la rigorosa applicazione della misura più semplice: «Se un amico ti propone di vedersi, digli di no».

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA