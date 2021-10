Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORSOVENEZIA Sulla bilancia dei diritti, la salute pubblica pesa più degli interessi individuali. È l'orientamento espresso dal Tar del Veneto, nel primo pronunciamento cautelare relativo ai contenziosi fra i sanitari e le aziende, innescati dall'introduzione dell'obbligo vaccinale per la categoria. Il caso in questione riguarda un medico di base e coinvolge sia l'Ulss 3 Serenissima che la 6 Euganea, anche se è stata in particolare la...