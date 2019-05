CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORSOVENEZIA È da rifare il processo ad Ajhan Veapi, il quarantunenne di origini macedoni, residente ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, finito in carcere tre anni fa e poi condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per arruolamento con finalità di terrorismo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Stefano Pietrobon, e disponendo la trasmissione degli atti ad una diversa sezione della Corte d'appello per rivalutare i fatti. Le motivazioni della decisione saranno...