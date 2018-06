CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOSAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) Marco Gottardi di San Stino e Gloria Trevisan di Camposampiero vivevano al 23esimo piano della Grenfell Tower. Fidanzati e brillanti architetti, erano arrivati a Londra solo da pochi mesi, quando scoppiò il terribile rogo che non diede loro scampo. Da quella tragica notte, nel dolore sconfinato ci sono Daniela e Giannino, i genitori di Marco. In questi giorni si trovano a Londra per alcune iniziative di commemorazione. «Lunedì dice papà Giannino eravamo all'Istituto Italiano di Cultura per una...