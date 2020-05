IL RICONOSCIMENTO

PADOVA In controtendenza alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Andrea Crisanti ha insistito per fare i tamponi a tutti i contatti dei positivi, riuscendo così a riconoscere gli asintomatici e a bloccare l'epidemia sul territorio prima che dilagasse negli ospedali. È tempo di onorificenze per l'esperto che ha guidato il Veneto fuori dall'emergenza Coronavirus. Oggi Crisanti, 66 anni, professore di parassitologia molecolare all'Imperial college di Londra, rientrato in Italia come direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, riceverà il sigillo della città patavina dalle mani del sindaco Sergio Giordani. Ma non è finita qui. Da Venezia, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni propone per il virologo il Leone del Veneto.

Giordani consegnerà il sigillo di Padova in forma ufficiale oggi alle 16, in sala Paladin a Palazzo Moroni. «Un segno di riconoscimento per il fondamentale ruolo svolto nella definizione della efficace strategia di contrasto al Coronavirus si legge in una nota diffusa dalla giunta comunale -, strategia che ha permesso alla città di Padova e a tutto il Veneto di contenere il numero di vittime e di affrontare con successo il percorso di cura per migliaia di persone». Oltre al sindaco prenderanno la parola anche il magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, e il prefetto Renato Franceschelli. Per la cerimonia è prevista la diretta Facebook dalla pagina del sindaco. Immediate le congratulazioni del presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. «È un orgoglio tutto italiano e padovano afferma Bui - La consegna del sigillo è il riconoscimento per una vita dedicata allo studio, alla ricerca, al coordinamento, all'instancabile impegno. Un luminare che ha salvato molte vite umane. Andrea Crisanti è un faro per la nostra sanità, una persona con indiscusse capacità professionali alle quali unisce semplicità, umiltà e disponibilità che gli hanno fatto guadagnare anche la simpatia del pubblico. Una figura chiave in questo momento di emergenza che ha saputo condurre una campagna di prevenzione e contenimento del virus creando un modello che si è rivelato strategico. La sua professionalità rappresenta anche un brillante esempio per i giovani medici».

Il consigliere Zanoni invece lo candida al premio istituito nel 1999 per onorare i cittadini che in Veneto si sono particolarmente distinti. «Le sue idee hanno permesso di salvare la vita a migliaia di persone nella nostra regione fa presente Zanoni -. Lo scorso anno è toccato a Federica Pellegrini, prima ancora a Federico Faggin, l'inventore del chip che ha fatto nascere il computer, allo scrittore Ferdinando Camon, ai Medici con l'Africa Cuamm, a Pierre Cardin, Andrea Zanzotto, Giovanni Rana, Claudio Scimone, Solisti Veneti e al patriarca di Venezia Marco Cè. Ora è il momento del professor Crisanti. È grazie a lui se oggi il Veneto è riconosciuto a livello mondiale come esempio per la gestione del Covid-19. Ha consigliato a Zaia di fare tamponi a tutti i cittadini di Vo', anche a chi non aveva sintomi, andando contro l'Oms».

