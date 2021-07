Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAVENEZIA Sindaci, mamme, albergatori. I primi favorevoli, le seconde contrarie, i terzi scettici. E poi lettere scritte e non spedite, date annunciate e corrette, valanghe di mail di protesta. Nasce così il pasticcio del calendario scolastico veneto 2021/2022, con il governatore Luca Zaia che lunedì in diretta social e televisiva annuncia il rinvio a fine settembre del ritorno in classe e ventiquattr'ore dopo comunica che non ci...