IL RETROSCENAVENEZIA Qualcosa, l'agente Maria Teresa Trovato Mazza, morta a 29 anni il 12 gennaio scorso, doveva averlo scoperto sul serio. Almeno questo sembra a leggere la lettera spedita il 30 settembre 2016 - un mese e un giorno prima di morire - all'allora direttrice del carcere Gabriella Straffi. Cosa, però, non si saprà mai, perché quel colloquio più volte chiesto dalla poliziotta della penitenziaria non si è mai verificato, nonostante le pressioni dell'agente e il consiglio di una collega, come Sissy scriveva alla stessa...