Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAVENEZIA Non dev'essere stato diplomaticamente facile per Luca Zaia accogliere Sergio Mattarella, mercoledì alla Mostra del Cinema, mentre il suo partito alla Camera votava con Fratelli d'Italia per la soppressione del Green pass. Il presidente della Regione e il capo dello Stato sono uniti nel sostegno della campagna vaccinale e della certificazione obbligatoria, ma la Lega ora di governo e ora di lotta rischia di mettere in...