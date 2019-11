CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAVENEZIA In un clima di attesa, tra fibrillazione e resa dei conti, questi sono giorni decisivi per la futura governance del Mose. L'unica certezza, al momento, è che si moltiplicheranno le poltrone di chi avrà una responsabilità sul completamento della grande opera. E c'è già qualche voce critica, come quella del presidente dell'Ance del Veneto, Giovanni Salmistrari: «Mi sembra si stia facendo una grande confusione. L'importante è far ripartire i lavori». Le nomine decisive, quella del commissario sblocca cantieri, già...