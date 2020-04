IL RETROSCENA

VENEZIA E se Arturo Lorenzoni diventasse una vittima politica del Covid-19? Negli ambienti del centrosinistra l'ipotesi di cambiare in corsa il candidato alla presidenza della Regione Veneto circola insistentemente. Il vicesindaco di Padova, leader degli arancioni di Coalizione civica e quindi dell'aggregazione Il Veneto che Vogliamo, sconterebbe due elementi: da una parte i sondaggi tutt'altro che entusiasmanti, dall'altra l'incapacità di essere diventato punto di riferimento per chi non si riconosce in Zaia in questa emergenza sanitaria. Di Lorenzoni candidato governatore al tempi del Covid-19 si ricordano pochi interventi pubblici: il 28 febbraio la critica a Zaia per aver detto che «i cinesi mangiano topi vivi», il 7 marzo la lettera al governatore con la proposta di un incontro «per capire come affrontare al meglio questa complicata fase in vista delle elezioni di primavera», ieri un intervento sul tema dell'autonomia e dell'efficienza amministrativa pubblicato sul Corriere del Veneto. L'incontro non risulta esserci stato, le elezioni non ci saranno questa primavera e se mai si andrà al voto Lorenzoni rischia di non essere l'anti-Zaia. Quantomeno non il candidato unitario di tutto il centrosinistra. Tant'è che nel Pd c'è chi sostiene che a sostituire Lorenzoni potrebbe essere il sottosegretario agli Interni Achille Variati, presentissimo nel dibattito sanitario e, soprattutto, attivissimo nell'attaccare Zaia (l'ultimo episodio, le case di riposo).

LA DATA

Ma quand'è che si voterà? L'orientamento del Governo è di andare alle urne non prima di ottobre. Pare che il premier Giuseppe Conte abbia sentito i governatori, chiedendo anche a Zaia cosa ne pensi. Risposta: «una follia votare in autunno».

Proprio questo confronto tra governo ed enti locali avrebbe determinato il rinvio della data: la decisione era attesa lunedì in Consiglio dei ministri e questo punto potrebbe arrivare la prossima settimana. In una bozza circolata l'altro giorno si prorogava di quattro mesi il mandato dei governatori e si fissavano tra il 15 ottobre e il 15 dicembre le elezioni comunali. Per le Regioni la finestra elettorale potrebbe andare dal 15 settembre al 15 novembre. E resterebbe anche in campo l'idea di concentrare il più possibile le votazioni, incluso il referendum sul taglio dei parlamentari, quello che doveva tenersi il 29 marzo, magari in un unico election day. Insomma, le ipotesi sono: rinvio ad autunno con o senza election day.

La posizione del presidente della Regione Veneto, invece, è di votare il prima possibile, anche la prima settimana di luglio. La motivazione sarebbe sanitaria: in autunno potrebbe esserci una recrudescenza della pandemia con la conseguenza che le elezioni potrebbero essere nuovamente rinviate: «Rischiamo di non votare più». «Nel limite del possibile - ha detto Zaia - anche rispettando il tema sanitario, io penso che si debbano fare le elezioni il prima possibile. Sento discorsi di posticiparle a novembre-dicembre: è una follia. Bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale. Spero che anche il ministro Speranza dica la sua su questo argomento».

L'ACCUSA

Motivi solo sanitari? Forse un rinvio delle elezioni favorirebbe gli oppositori di Zaia, che oggi potrebbe aumentare il consenso anche grazie alla gestione dell'emergenza sanitaria. Ecco cosa ha detto il consigliere regionale Graziano Azzalin (Pd): «Portare alle urne milioni di persone tra un paio di mesi, magari appena usciti dalla quarantena, sarebbe da irresponsabili, con il rischio di centinaia di migliaia di nuovi possibili contagi. Ipotizzare di andare al voto in queste condizioni è la vera follia. C'è poi una questione, sostanziale, di democrazia: vanno garantite le condizioni di par condicio tra le varie forze politiche, tutti devono correre alla pari. Mi auguro che Zaia non sia così cinico da voler approfittare della sovraesposizione mediatica di queste settimane, che lo ha visto essere un uomo solo al comando, per essere rieletto sperando in un plebiscito».

Alda Vanzan

