IL RETROSCENA

VENEZIA Come vengono individuate le aree rosse, arancioni o gialle? Secondo il decreto del premier Giuseppe Conte, «con un'ordinanza del ministro della Salute» e quindi di Roberto Speranza, «adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate», sulla base «del monitoraggio dei dati epidemiologici», nonché «dei dati elaborati dalla cabina di regia», una volta «sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati». Ma i governatori non ci stanno ad essere solo «sentiti» e chiedono di essere coinvolti a pieno titolo nel processo di valutazione che, partendo da 21 indicatori fissati ancora ad aprile, arriva a decidere il destino dei loro territori.

LA PREOCCUPAZIONE

Lo spiega il dem Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, nella lettera inviata a Palazzo Chigi, in cui esprime «forti perplessità e preoccupazione» per disposizioni «che comprimono ed esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e delle Province autonome, ponendo in capo al Governo ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici». Per i governatori, «si rende indispensabile instaurare un contraddittorio per l'esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali prima della adozione degli elenchi delle regioni», in quanto al momento l'algoritmo è oscuro: «Non appaiono, infatti, chiare le procedure individuate e le modalità con le quali sono definite le aree e i territori a più alto livello di rischio e le modalità e le tempistiche con le quali viene declassificato il livello di rischio».

I PARAMETRI

Il giudizio è basato su 21 parametri, divisi in tre categorie: capacità di monitoraggio, che comprende ad esempio il numero di casi rilevati; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari, fra cui il famoso indice di contagio Rt e il valore di occupazione dei posti letto; capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, che include fra gli altri il tasso di infezioni sul totale delle analisi. Ma proprio su questo, il Veneto ha formalmente contestato al ministero della Salute il metodo di calcolo, attraverso una lettera di Francesca Russo, responsabile regionale della Prevenzione. «Nel conteggio dell'incidenza di positivi accertati sui tamponi effettuati riferisce il leghista Luca Zaia non tengono considerati i test rapidi, che mediamente da noi sono 10.000 al giorno, in aggiunta ai tamponi molecolari che nelle ultime 24 ore sono stati 19.000. Restando a quest'ultima giornata, 2.436 contagi hanno un peso diverso se ponderati su 19.000 o su 29.000 controlli. Chiaro che così la virtuosità del Veneto rischia di essere penalizzante: se rallentassimo la macchina dei tamponi, saremmo avvantaggiati sul fronte dei parametri, ma metteremmo a rischio la salute dei cittadini».

LA RASSICURAZIONE

Dal dem Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, arriva però la rassicurazione: «Decidere una strategia e proporla prima al Parlamento non vuol dire esautorare le Regioni ma dare risposte diverse a problemi diversi, lavorando insieme e condividendo le responsabilità. Molte delle osservazioni delle Regioni, dei Comuni, delle Province sono state recepite; le Regioni saranno consultate tutte e su tutto, come sempre».

