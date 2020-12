IL RETROSCENA

Un soprannome, anzi un nickname come si dice oggi, che ha fatto il giro del mondo. Per tutti, ad ogni latitudine, Paolo Rossi era anche e soprattutto Pablito, l'eroe azzurro del mondiale di Spagna del 1982. Ma quel nomignolo nacque in realtà qualche anno prima dell'impresa storica dei ragazzi di Bearzot. E a coniarlo fu Giorgio Lago, allora inviato per lo sport del Gazzettino, di cui poi sarebbe stato a lungo il direttore. È stato lo stesso Paolo Rossi a ricordarlo in uno scritto dedicato qualche tempo fa alla figura di Lago e al loro rapporto, un'intesa umana prima che professionale, che andava oltre i ruoli del giornalista e del calciatore famoso. «Giorgio è stato un giornalista intelligente, capace e intuitivo», scriveva Rossi. «Un appassionato ma soprattutto un profondo conoscitore dello sport che ha seguito per decenni. Gli sarò riconoscente per sempre! Se oggi il mondo intero mi chiama Pablito lo devo a lui, alla sua fantasia. Fu infatti Giorgio, ai campionati del mondo in Argentina, nel 1978, ad affibbiarmi quel nickname che da allora mi appartiene. Oggi sono Pablito per tutti».

In realtà quel soprannome fece la sua comparsa qualche tempo prima dei campionati mondiali argentini che avrebbero visto il debutto sul grande palcoscenico del calcio internazionale del giovane centravanti veneto. La data è quella del 27 gennaio 1978 e l'articolo di Lago (che proponiamo integralmente qui a fianco), scritto dopo una non memorabile partita tra la Nazionale italiana e quella spagnola a Madrid, inizia proprio così, con quel nickname: «Pablito Rossi». Un soprannome destinato a rimanere nella storia. Del calcio, ma non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA