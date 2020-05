IL RETROSCENA

TRIESTE Da presidente di una Regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga poteva andare in aula, chiedere una prova di coesione alla sua maggioranza e portare il concetto di autonomia a un nuovo livello, cioè quello della rottura totale con il governo. Sarebbe bastato convocare il consiglio regionale per tempo e portare un disegno di legge in grado di far riaprire ad esempio il commercio al dettaglio dall'oggi al domani, senza aspettare il 18 maggio. Come in Alto Adige, creando così un collegamento non solo costituzionale, ma reale, tra due enti locali a statuto speciale. «E avrei potuto anche giocarmi la carta dell'ordinanza - ha spiegato Fedriga -: sarebbe stata una mossa d'impatto, ma i rischi sarebbero stati superiori ai vantaggi». Così in Friuli Venezia Giulia si è scelta una strada meno ripida per far valere comunque la natura autonoma della regione: niente ordinanze contrarie al decreto del governo sul contenimento del contagio da Coronavirus; nessuna legge regionale per sfidare il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, intenzionato a concedere le riaperture su base territoriale solo dal 18 maggio. E alla base di questa interpretazione cauta dell'autonomia locale, ci sono diversi assunti, elaborati e metabolizzati in una settimana passata interamente a trattare: con il governo da un lato e con gli Enti affini dall'altro.

NON DA SOLO

Fedriga non vuole restare solo, non cerca la fuga per staccare anche il compagno di squadra. E in questa situazione è evidente che a Nordest si sia creato un team unito, che ha come unico obiettivo quello di convincere il governo a valutare l'anticipazione delle riaperture (si parla del commercio, ma anche della ristorazione e dei servizi alla persona), e di farlo senza mettere in campo la forza bruta, cioè la potestà legislativa territoriale. «Il dialogo con gli altri presidenti di Regione continua anche in questo momento e speriamo ancora di indurre il governo a concederci di poter riaprire i negozi lunedì», ha assicurato Fedriga. E i presidenti a cui fa riferimento sono due, solamente che uno amministra una Regione, mentre l'altro una Provincia autonoma. Luca Zaia, presidente del Veneto, e Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, compongono il resto del tridente: una legione a tinte leghiste che ha scelto sì la fermezza, ma non lo scontro totale. Fugatti, in particolare, avrebbe avuto sul tavolo la penna per firmare lo stesso provvedimento emanato dal suo omologo altoatesino, Arno Kompatscher. Ma non l'ha fatto, a testimonianza che a guidare il trittico del Nordest è una vis non polemica, ma diplomatica. «Convincere l'esecutivo nazionale a cambiare idea e a concedere alle Regioni che meglio hanno contenuto il contagio - ha spiegato Fedriga - è una strada che porta molti più benefici». Anche politici, perché se l'operazione ai fianchi dovesse riuscire, Zaia, Fedriga e Fugatti guadagnerebbero il merito di aver fatto cambiare idea al fronte del no alle riaperture regionali.

Tre territori, una linea, quella della contrattazione. I rappresentanti di 6,6 milioni di persone - tra Fvg, Veneto e provincia di Trento - in queste ore suonano sullo stesso spartito. Il primo obiettivo è quello di evitare di scivolare su provvedimenti che diventerebbero scivolosi. «Il governo potrebbe impugnare un'ordinanza e riuscire ad ottenere l'annullamento in 48 ore. A quel punto - spiega Fedriga - non avrei solo compiuto un'azione politicamente improvvida, ma soprattutto avrei provocato un danno agli stessi cittadini che rappresento e che voglio difendere. Immaginate un commerciante che per effetto della mia ordinanza riapre il suo negozio e che 48 ore dopo lo deve richiudere. I problemi supererebbero i benefici».

LA STRATEGIA

Fedriga, Zaia e Fugatti chiedono che sia il governo a delegare alle Regioni e alla Provincia di Trento la gestione delle riaperture delle attività commerciali. L'intenzione è quella di ottenere una specie di investitura legittimante, cioè piena. Improbabile, ad oggi, che l'operazione possa andare in porto per lunedì. Mancano ormai anche i tempi tecnici. Più probabile che si cerchi di ottenere la massima libertà decisionale in vista del 18 maggio, quando a riaprire potrebbero non essere solo i negozi, ma anche i bar, i ristoranti, i parrucchieri e i centri estetici. I tre presidenti si sono stretti virtualmente la mano: non si andrà allo scontro finale; si cercherà un risultato stabile nel tempo.

Marco Agrusti

