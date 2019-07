CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Vladimir Putin ricomincia da Roma una nuova marcia di avvicinamento all'Europa e all'Occidente. I rapporti con Mosca hanno resistito alla Guerra Fredda e reggono anche nell'attuale stagione delle sanzioni che però producono conseguenze pesanti soprattutto per la Russia. Nella girandola di incontri che Putin ha avuto ieri in una Roma blindata, e con il centro con meno spazzatura del solito, emerge forte la richiesta russa di tornare ad avere con l'Europa e l'Occidente i rapporti pre-crisi Ucraina. Così come spicca la scelta...