IL RETROSCENAROMA Viale Mazzini aspetta gli sviluppi della vicenda che oggi si giocherà in Vigilanza Rai. E la vicenda è questa: M5S contro Lega nel voto oggi in commissione sul doppio incarico di Marcello Foa, presidente della Rai e di RaiCom, e in più c'è l'appoggio del Pd ai grillini in questa partita. Che è cruciale come tutte quelle che si combattono in materia di televisione pubblica. L'altra sera, Di Maio, in una cena ha assicurato ai suoi: «Dobbiamo dare un colpo al Carroccio sulla Rai, Salvini vuole troppo potere». Ma...