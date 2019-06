CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Una presa di posizione netta e nuove regole per gestire le nomine. Vista la situazione, si annuncia densa e tesa la riunione del Csm di martedì prossimo. Il vicepresidente David Ermini, d'intesa con il presidente Sergio Mattarella, ha convocato il plenum straordinario con l'obiettivo di superare una fase oggettivamente critica. All'ordine del giorno le dimissioni del consigliere Luigi Spina, indagato dalla procura di Perugia per rivelazione del segreto d'ufficio, per avere confidato al pm Luca Palamara dettagli dell'indagine...