IL RETROSCENAROMA Una lunga sequela di vertici notturni, ultimo quello di ieri sera, non poteva non produrre fantasmi. Le ombre lungo i muri di palazzo Chigi disegnano ai due vicepremier Di Maio e Salvini un presidente del Consiglio pronto a compiacere Bryuxelles e a mettersi in proprio sotto la regia di Mattarella, i consigli di Draghi e l'azione del ministro Tria. La riunione notturna di Conte con i suoi due vice serviva anche per scacciare l'idea che fossero in azione entità maligne in grado di ostacolare il governo del cambiamento....