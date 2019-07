CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Un nome non lo ha ancora fatto. Ha spiegato che «sarà un politico e non un tecnico», punto. Nemmeno se sarà uomo o donna, come invece sperano a Bruxelles. Matteo Salvini continua a tenere le carte coperte con l'alleato e con il presidente del Consiglio Conte che venerdì prossimo incontrerà la von der Leyen. La presidente della Commissione europea arriva a Roma, tappa di un tour che la porta in diverse capitali europee. È probabile che possa chiedere a Conte se l'Italia ha già un nome, ma il premier prima di esporsi...