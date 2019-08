CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al sole, l'imminenza di una crisi di governo («roba di ore»), si annuncia o si denuncia più facilmente. Il problema, per Salvini, è come passare dalle parole ai fatti e per Di Maio sapere come si fa ad uscire dall'incubo di una relazione senza futuro. Forse.LA SCENAMartedì Salvini otterrà il via libera al Senato al secondo decreto sicurezza....