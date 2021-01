IL RETROSCENA

ROMA Tuona ma non piove nel Movimento. Forse solo per poco. Questa mattina una ventina di parlamentari grillini ribelli si riuniranno in video conferenza per tirare le somme. Dopo l'ennesimo rilancio sulla scissione, si torna infatti a sfiorare il punto di rottura. I kamikaze che avevano preso la parola dopo il passo indietro sul ritorno di Matteo Renzi in maggioranza, ora studiano come muoversi. Si tratta di un manipolo di duri e puri (in testa ci sarebbe il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, seguito dagli irriducibili Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato e Mattia Crucioli. Mentre tra i deputati Raphael Raduzzi, Alvise Maniero, Jessica Costanzo, Francesco Forciniti) che, rivela l'Adnkronos, avrebbero iniziato a incontrarsi con una certa regolarità dagli inizi di dicembre, dopo il voto sulla risoluzione di maggioranza relativa alla riforma del Mes, mai digerito dalla fronda' vicina ad Alessandro Di Battista. «Ora basta subire - si sfoga uno dei parlamentari ribellei - un Movimento che non è in grado di mantenere la barra dritta non fa bene a nessuno». Al momento però, non c'è ancora una strategia definita e non si è ancora davvero deciso fino a che punto si vorrà arrivare, ma il pensiero diffuso è «non possiamo sopportare ogni cosa».

L'APPIGLIO

Eppure un salvagente a cui aggrapparsi lo ha gettato ieri il capo politico Vito Crimi. «Abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato» ha detto subito dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico che, in esplorazione, lo ha ricevuto a Montecitorio insieme ai capigruppo e vice capigruppo di Camera e Senato. E ancora: «Conte è indiscutibile», «accantoniamo i temi provocatori come il Mes» e «immaginiamo altri incontri» come questo. Acquisita la giravolta su Renzi, in pratica vediamo come va.

Un attendismo che evidentemente a Dibba e agli altri non deve essere piaciuto molto, data la chiamata alle armi. «Provano a misurarsi» spiega un senatore vicino a quella che era considerata l'ala governista quando un esecutivo c'era. Ma i numeri, come la rabbia per il ribaltone pro-Renzi, per il momento si gonfiano e si sgonfiano nel giro di pochi telefonate. «Trenta deputati e 10 senatori» vaticinava uno dei parlamentari considerati già da qualche tempo in rotta di collisione con il Movimento. «Siamo quel che bastano per far saltare tutto» spiega infervorandosi. «Ma per ora parliamo di temi e lasciamo da parte i nomi» media, in vista dell'incontro.

«Soprattutto su Palazzo Madama la sparano grossa» dice invece sicuro uno dei volti più noti tra i grillini, «ovvio che hanno un peso, ma non siamo al mercato. Se arrivano a 8 è già tanto, 6 mi pare molto più realistico». Per il deputato Pino Cabras, uno dei dissenzienti in genere più agguerriti soprattutto quando si parla di Renzi (aveva già annunciato un'interrogazione sulle conferenze del leader di Iv in Arabia Saudita, poi è stato stoppato da Luigi Di Maio), «Si può trattare anche con Satana - dice - figurarsi se non possiamo parlare con il signor Renzi che è un povero Diavolo. L'importante è che sia consapevole di non essere nelle condizioni di dettare alcunché».

La situazione quindi è nebulosa ma non ancora al punto da ottenere la discesa in campo di Beppe Grillo (che già due settimane fa era intervenuto rilanciando una conciliante lettera del deputato Giorgio Trizzino, considerato vicinissimo al Quirinale). L'ex comico, pure già invocato da alcuni big venerdì, a quanto si apprende non ha ritenuto di dover ancora ribadire la propria posizione. Lo strappo al momento non è ancora così netto. Si spera che la porta lasciata aperta da Renzi dopo il suo turno alle consultazioni con Fico, riesca a placare qualche bollore: «Il mes vuol dire 36 miliardi, noi siamo convinti che questi soldi servano, se il M5s è contrario cercheremo di capire le ragioni e di affrontare tutti i punti in discussione, non solo mes, se siamo disponibili a trovare soluzioni sul mes lo siano anche gli altri».

FACCIATA

Non è però evidentemente detta l'ultima parola. Anche perché per qualcuno è quasi più una questione di facciata, o meglio, di gestione del Movimento. «Il problema non è sedersi a parlare con una forza politica piuttosto che con un'altra - spiega un deputato grillino - ma le ambiguità nella comunicazione che ci mostrano in balìa di chissà cosa. Non possiamo fare passi indietro su tutto. A preoccuparmi sono i mai con Renzi, poi smentiti nel giro di pochi giorni».

E aggiunge: «Ma poi se dopo tutto questo tempo passato a parlare di scissione, dopo gli Stati Generali e i programmi, finiamo per spaccarci definitivamente su Renzi non crede che gli diamo un motivo per sentirsi orgoglioso?»

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA