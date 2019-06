CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Tra la botta elettorale di Di Maio e la sbornia di Salvini, Giuseppe Conte prova ad alzare la testa. Racconta al Paese che il governo è imballato, che una crisi di governo, seppur extraparlamentare, è in corso, che la colpa è dei due vicepremier che non si parlano. Infine conclude con un non ci sto a scaldare la poltrona, e che se non ha segnali chiari dai due è pronto a dimettersi. Un messaggio chiaro, un ultimatum senza scadenza, destinato però più al vincitore della campagna elettorale che allo sconfitto. Salvini lo...