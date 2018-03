IL RETROSCENA ROMA Sulle orme dell'abate Martino, Matteo Renzi sembra destinato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Sulle orme dell'abate Martino, Matteo Renzi sembra destinato a finire come il celebre motto per un punto Martin perse la cappa. Sì, perché mentre l'ex leader è concentrato a infilare le dita negli occhi a uno, a pestare i piedi a quell'altro, a ripudiare quell'altro ancora, tutti esponenti della sua ex maggioranza, il risultato è che nei gruppi parlamentari Renzi e renziani rischiano di non avere più la maggioranza. Per qualcuno, anzi, quest'ultima non c'è proprio più, dileguata, saltata, svanita. Puf. La qual cosa...