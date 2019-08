CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Sulla carta è già tutto deciso. L'ha annunciato Matteo Salvini, l'hanno confermato i capigruppo del Pd e di Forza Italia, Andrea Marcucci e Anna Maria Bernini: Lega, dem, forzisti e Fdi oggi, in un abbraccio inedito e per molti imbarazzante, voteranno compatti contro la mozione No-Tav dei 5Stelle. Ufficialmente perché «questa grande opera pubblica si deve fare», come sostiene il leader leghista e convengono piddini e forzisti. In realtà, visto che la mozione grillina anche se approvata non fermerebbe l'Alta velocità,...