IL RETROSCENA

ROMA «Stiamo fermi su Conte, blindati. Non ci sono alternative a un Conte-ter. Sta nascendo un nuovo gruppo in Senato che ci permetterà di allargare la maggioranza, a quel punto Renzi sarà solo aggiuntivo, sempre se vorrà...». Nicola Zingaretti, nelle numerose telefonate seguite alle dimissioni di Giuseppe Conte, ha dettato la linea. Che è però più formale che di sostanza.

Dietro la volontà del segretario del Pd di riportare l'avvocato a palazzo Chigi c'è essenzialmente un «discorso di prospettiva», non tanto un sostegno ad personam. In vista delle elezioni, quando ci saranno, i dem vogliono saldare il fronte progressista con i 5Stelle e Conte. Una coalizione che se la situazione dovesse precipitare e non fosse possibile modificare l'attuale legge elettorale in senso proporzionale, consentirebbe a giudizio di Zingaretti, di «giocarsela» alle elezioni nei collegi uninominali contro il centrodestra. Se invece si riuscisse a incassare il proporzionale, l'alleanza «potrebbe essere allargata a quella parte di moderati, attualmente nel centrodestra, che non vogliono morire schiacciati sotto al tacco sovranista di Salvini e Meloni», dicono al Nazareno. Chiara l'allusione a Cambiamo di Giovanni Toti e all'Udc. In questo caso, grazie al proporzionale, l'alleanza scatterebbe soltanto dopo le elezioni.

Sono queste le ragioni che spingono Zingaretti, ma anche Dario Franceschini e Lorenzo Guerini a respingere le avance di Matteo Renzi che, per vie ufficiose, è tornato a proporre un premier del Pd. «Per noi c'è solo Conte, un presidente del Consiglio dem non esiste», dice un ministro di rango. Che aggiunge: «Matteo fa anche il nome di Di Maio, ma questo è soltanto un modo per metterci in difficoltà e per affossare Conte. Noi non cadiamo nella trappola».

«AVANTI INSIEME»

Che preservare l'alleanza con i 5Stelle sia fondamentale, l'ha detto chiaramente Franceschini in Consiglio dei ministri un istante dopo che il premier ha annunciato le dimissioni: «Abbiamo affrontato la pandemia e una delle fasi più difficili della storia repubblicana al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche. Questo cammino ci consente oggi di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come una area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente. Per questo è fondamentale salvare questa prospettiva anche nel percorso della crisi che abbiamo davanti».

Anche Goffredo Bettini, pontiere tra il Nazareno e Palazzo Chigi che lavora al Conte-ter cercando di disperatamente di iallargare la maggioranza, vuole mettere in sicurezza l'alleanza con i grillini: «Sono fermamente convinto che attorno al premier si possa in tempi brevi e in modi chiari allargare la maggioranza per un governo repubblicano e europeista. E non deve ricominciare uno stucchevole dibattito politicista e astratto, mettendo in campo ipotesi diverse di premiership o di alleanze che disperderebbero il patrimonio accumulato tutti assieme in questi mesi e che porterebbero l'Italia a nuovi momenti di confusione e incertezza».

LE CONDIZIONI EVENTUALI

Debora Serracchiani, vicepresidente dem, aggiunge qualche dettaglio della strategia del Pd: «Ora bisogna lavorare ad un governo nuovo». La traduzione: il Conte-ter, se mia nascerà, dovrà avere un vicepremier del Pd in modo da garantire la «discontinuità» invocata da mesi. E, soprattutto, «dovrà assicurare maggiore condivisione, maggiore capacità di prendere le decisioni per tempo, in modo da non lasciare che le situazioni si sedimentino».

A.Gen.

